Москва, , 15:53 — REGNUM До 1 октября 2020 года размер пособий для индивидуальных предпринимателей будет увеличен до прожиточного минимума. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 июня заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на совещании по реализации мер поддержки экономики и социальной сферы с президентом России.

«До 1 октября увеличим до уровня прожиточного минимума пособия для индивидуальных предпринимателей, которые прекратили свою деятельность. Пособия по этой категории безработных будут назначаться на три месяца — соответственно, граждане будут получать их в максимальном размере», — заявил Котяков.