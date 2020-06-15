Москва, , 15:48 — REGNUM Правительство реализует меры поддержки семьям с детьми. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 июня заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на совещании по реализации мер поддержки экономики и социальной сферы с президентом России.

«Семьи с детьми в возрасте до трёх лет получили право на ежемесячные выплаты по 5 тыс. рублей в апреле, мае и июне. Средства уже перечислены родителям 4 млн 200 тыс. детей», — заявил Котяков.

На детей в возрасте от трёх до 16 лет введена единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей, и помощь уже получили родители 19 млн 800 тыс. рублей, продолжил он.

«Дополнительные меры приняты и для поддержки малообеспеченных семей. Увеличен минимальный размер пособий по уходу за ребёнком до полутора лет — теперь 6 тыс. 752 рубля ежемесячно будут получать 540 тыс. семей. Такие пособия предназначены родителям, которые до рождения ребёнка либо не работали, либо получали небольшую заработную плату», — указал министр.

С 1 июня для малообеспеченных семей также начались также ежемесячные выплаты на детей от трёх до семи лет.

«Пособия назначаются регионами, но основные подходы и нормативные решения были разработаны на федеральном уровне. Это позволило родителям по всей стране обращаться за пособиями дистанционно без сбора дополнительных справок», — продолжил он.

Выплаты по половине прожиточного минимума на ребёнка получают уже сейчас родители свыше 688 тыс. детей. Дополнительная поддержка предоставляется семьям с детьми, где один или оба родителя остались без работы — 280 тыс. безработных граждан, которые уже сейчас получают доплаты по 3 тыс. рублей на 450 тыс. несовершеннолетних детей.