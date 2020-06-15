Зальцбург, Австрия, , 15:44 — REGNUM Отставной военный ВС Австрии, осужденный за шпионскую деятельность в пользу РФ, условно-досрочно освобожден земельным судом Зальцбурга, приговор вступил в силу с 15 июня. Об этом 15 июня рассказал представитель суда Петер Эггер, его слова приводит РИА Новости.

«В земельный суд Зальцбург в рамках установленного законом трехдневного срока не поступила апелляция (от прокуратуры страны — ред.) на приговор от 9 июня 2020 года», — заявил представитель и отметил, что в связи с этим приговор об условно-досрочном освобождении австрийского экс-военного вступил в силу.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 9 июня суд присяжных признал отставного полковника ВС Австрии, 71-летнего Мартина М., виновным в разглашении государственных тайн, тайной разведывательной деятельности в ущерб страны и умышленном разглашении военной тайны, и приговорил его к трем годам лишения свободы.

При этом, согласно решению суда, срок в СИЗО, который осужденный уже отсидел, также учитывается как срок заключения. В случае вступления приговора в законную силу это значит, что осужденный после отбытия половины срока заключения может быть освобожден условно-досрочно.