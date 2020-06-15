Москва, , 15:36 — REGNUM Принцип, который лежит в основе антикризисной помощи в России, заключается в адресном характере поддержки граждан. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 июня заявил президент Владимир Путин на совещании по реализации мер поддержки экономики и социальной сферы.

«Все пакеты мер принимались обоснованно и последовательно, с учётом развития обстановки и ситуации в экономике, на рынке труда», — заявил Путин.

«Объёмы и время предоставления поддержки рассчитывались так, чтобы это было максимально эффективно. Чтобы помощь поступала тем, кто в ней особенно нуждается. Такой подход исключал любой популизм, действовал принцип адресности, учёта конкретных жизненных ситуаций, с которыми столкнулись люди», — подчеркнул он.