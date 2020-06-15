Москва, , 15:34 — REGNUM Правительству и региональным властям удалось эффективно сработать на опережение для того, чтобы приостановить распространение эпидемии коронавируса в России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 июня заявил президент Владимир Путин на совещании по реализации мер поддержки экономики и социальной сферы.

«Когда принимались самые первые шаги по борьбе с эпидемией, мы понимали, что вынужденные ограничения, как и во всём мире, неизбежно скажутся на деловой активности, экономике, бизнесе. А значит и на доходах, благополучии людей», — заявил Путин.

«Нужно было решать две задачи: защитить безопасность людей, сработать на опережение… в целом нам это удаётся делать. Необходимо было сбить развитие эпидемии. И — минимизировать, сгладить негативные социальные и экономические последствия», — указал он.Логика действий властей заключалась в том, чтобы в первую очередь поддержать граждан, особенно семьи с детьми, и обеспечить занятость, напомнил президент.