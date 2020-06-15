Вашингтон, , 15:35 — REGNUM Приговор российского суда в отношении американца Пола Уилана возмутил власти США. Об этом говорится заявлении госсекретаря США Майкла Помпео, опубликованном 15 июня.

«Мы требуем немедленного освобождения Пола Уилана», — подчеркнул Помпео.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня Мосгорсуд признал бывшего американского морского пехотинца Пола Уилана виновным в шпионаже против России. Его задержали в Москве в конце 2018 года при проведении шпионской акции.

Суд приговорил американца к 16 годам колонии строгого режима. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Уилан не является политическим заложником, так как обвинения против него доказаны в суде.

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