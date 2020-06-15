Токио, , 15:29 — REGNUM Министр обороны Японии Таро Коно заявил о планах отказаться от размещения на территории страны двух американских наземных комплексов Aegis Ashore, передает 15 июня Kyodo.

«Мы приостанавливаем процесс развертывания, учитывая его стоимость и сроки», — сказал он.

Коно уточнил, что приостановка развертывания связана с угрозой падения разгонной ступени ракеты за пределы полигона во время пуска. Министр обороны уже оповестил о соответствующем решении премьер-министра Синдзо Абэ.

Как сообщало ИА REGNUM, законодательное собрание японского города Акита выступило против развёртывания на военном полигоне под городом наземного комплекса ПРО Aegis Ashore американского производства.

Ранее против развёртывания Aegis Ashore выступили губернатор префектуры Акита, которая находится на севере острова Хонсю, и мэр центрального города префектуры.