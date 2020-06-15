Москва, , 15:27 — REGNUM В оценке результативности антикризисных мер необходимо опираться на обратную связь со стороны тех, в пользу кого эти меры направлены. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 июня заявил президент Владимир Путин на совещании по реализации мер поддержки экономики и социальной сферы.

«Принципиально значимо не только то, насколько чётко исполняются поручения и соблюдаются все сроки на уровне правительства и ведомств, принимаются нормативные акты, перечисляются деньги в регионы… Это, безусловно, очень важно, необходимо. Но всё же это технические, наши внутренние управленческие вопросы», — заявил Путин.

«Главное — это результат. То, насколько ощутима и своевременна поддержка для тех конкретных граждан, семей и предприятий. Как они это сами оценивают, как оценивают эффективность таких мер и на своём примере, и на ситуации своих знакомых, близких, коллег», — указал он.