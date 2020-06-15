Махачкала, , 16:04 — REGNUM Полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка поздравил бывшего председателя Госсовета Дагестана Магомедали Магомедова с 90-летним юбилеем. Полпред в своей телеграмме, в частности, отметил вклад юбиляра в сохранение мира и стабильности в регионе.

«Уважаемый Магомедали Магомедович! Сердечно поздравляю Вас с 90-летием! Как выдающийся государственный и общественный деятель Вы всю свою жизнь посвятили Республике Дагестан. В сложный период Вам удалось сохранить стабильность и мир в регионе, его единство и целостность в составе Российской Федерации», — говорится в тексте телеграммы.

Чайка отметил, что именно под руководством Магомедова была разработана и принята Конституция Дагестана, которая, по его словам, заложила фундамент стабильного развития республики в будущем.

«От всей души желаю Вам крепкого здоровья и долголетия, личного и семейного благополучия!» — резюмировал полпред.

Напомним, Магомедали Магомедов занимал должность председателя Государственного совета Республики Дагестан на протяжении 12 лет: с июля 1994 года до февраля 2006 года. Затем должность была упразднена, его преемником в качестве президента Дагестана стал Муху Алиев.