Москва, , 15:11 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора провел обсуждение со своим коллегой из Катара Мухаммедом Бен Абдель Рахманом Аль Тани вопросы развития двустороннего сотрудничества. Об этом 15 июня сообщает пресс-служба МИД РФ.

«Обсуждались актуальные вопросы дальнейшего развития многоплановых российско-катарских связей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме этого, уточняется, что дипломаты обсудили также наращивание обоюдных усилий в вопросах углубления деловой кооперации двух стран.

Помимо этого, сообщается, что в ходе разговора глав МИД двух стран был подтверждён настрой сторон на регулярный диалог «по ключевым темам двусторонней и международной повестки дня».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать ситуацию вокруг переноса российско-турецких консультаций на уровне глав МИД и Минобороны.