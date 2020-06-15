Москва, , 15:00 — REGNUM Президент России Владимир Путин осведомлен о ситуации с памятником советскому маршалу Ивану Коневу в Праге. Об этом 15 июня заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Отношение президента к подобным проявлениям всем хорошо известно, но конечно же лично не может заниматься этой темой», — сказал представитель Кремля.

По его словам, различные варианты предлагались «нашим чешским визави, к сожалению, пока ни один из этих вариантов не был встречен с пониманием».

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2020 года по распоряжению властей района Прага-6 был снесён памятник советскому маршалу Коневу. Староста района Ондржей Коларж, инициировавший снос, заявил, что памятник отправят в Музей памяти ХХ века.

По данному факту Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о публичном осквернении символов воинской славы.

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