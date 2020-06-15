Тегеран, , 15:07 — REGNUM Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф высоко оценил переговоры со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Об этом 15 июня он сообщил на своей странице в Twitter.

Переговоры проходили в столице Турции, городе Стамбул. Стороны обменялись мнениями по вопросу налаживания двустороннего сотрудничества.

«Прошли продуктивные переговоры с моим другом Мевлютом Чавушоглу, а также с другими чиновниками в Стамбуле», — отметил Зариф.

Дипломат также отметил, что следующий его визит состоится в Москву, где проведет переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.