Киев, , 15:01 — REGNUM Украине не следует вводить второй уровень пенсионной системы, поскольку неё есть ряд недостатков, заявил национальный координатор Международной организации труда (МОТ) на Украине Сергей Савчук в эфире телеканала «24».

По его словам, подобная «приватизация пенсий» началась ещё в 80-е годы XX века в ряде стран Латинской Америки. По состоянию на 2018 год, 18 из 30 стран, участвовавших в эксперименте, отменили эту реформу.

«Ни тогдашние, ни будущие пенсионеры декларируемой пользы от введения второго уровня не получили. Все финансовые риски были перенесены с государства на отдельных людей», — рассказал эксперт.

Он отметил, что в ходе реформы уровень охвата пенсиями остался в лучшем случае на прежнем уровне, размер выплат сократился, зато увеличилось неравенство в доходах.

Савчук уверен, что Украина может столкнуться с аналогичными негативными последствиями пенсионной реформы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший министр социальной политики Украины Андрей Рева назвал возможное введение накопительной пенсии на Украине «афёрой века», подчеркнув, что на Украине нет развитого фондового рынка, в который можно было бы безопасно вкладывать деньги.

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