Сеул, , 15:04 — REGNUM МИД Южной Кореи вызвал представителя японского посольства в стране по поводу недостаточного внимания и искажения информации о корейских жертвах принудительного труда в годы японского колониального правления. Об этом 15 июня сообщает KBS со ссылкой на правительственный источник.

По данным источников, второй заместитель главы МИД Южной Кореи Ли Тхэ Хо провел встречу с послом Японии в Южной Корее Кодзи Томита в 13:52 по местному времени и выразил ему протест.

В ходе встречи представитель Южной Кореи отметил, что на открывшейся в информационном центре промышленного наследия в Токио экспозиции нет никаких упоминаний о жертвах трудовой мобилизации среди корейского населения, несмотря на то, что Токио обещало соблюсти рекомендации Комитета ЮНЕСКО по распространению правдивой информации о принудительном труде.

Отметим, что экспозиция состоит из 23 объектов промышленной революции эпохи Мейдзи, включенных в 2015 году в список всемирного наследия ЮНЕСКО.