Москва, , 14:47 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать ситуацию вокруг переноса российско-турецких консультаций на уровне глав МИД и Минобороны.

«Неправильно мне сейчас комментировать как-то встречи — состоявшиеся и не состоявшиеся — министров иностранных дел (двух государств)», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров и министр обороны РФ Сергей Шойгу 14 июня посетят Турцию для проведения консультаций по ситуации на Ближнем Востоке. Однако встреча не состоялась, а в МИД РФ заявили, что дата заседания будет согласована дополнительно.

Читайте также: Лавров и Шойгу посетят Турцию для проведения консультаций