Тбилиси, , 14:41 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к согражданам с призывом начать путешествовать по стране. Обращение было размещено пресс-службой 15 июня по случаю возобновления в Грузии внутреннего туризма.

Зурабишвили, находясь во Дворце князей Джамбакуриан-Орбелиани, где ранее размещалась резиденция грузинского президента, пригласила жителей Грузии посетить в том числе и эту достопримечательность.

«Я хочу пригласить вас путешествовать по Грузии. Давайте откроем другую Грузию, места, которые не очень известны, и давайте все увидим, что есть так много достопримечательностей, которые стоит открыть», — сказала Зурабишвили.

Президент Грузии также напомнила о необходимости соблюдать осторожность, чтобы не заразиться коронавирусом.

Напомним, с 15 июня в Грузии разрешено открыть туристические объекты для посещения. С 1 июля в стране планируется открыть границы для иностранных туристов.

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