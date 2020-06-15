Москва, , 14:38 — REGNUM Президент России Владимир Путин обязательно посетит главный храм Вооруженных сил страны в подмосковном парке «Патриот», заявил 15 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент обязательно посетит этот храм, такое посещение есть в его рабочих плана», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, главный храм Вооруженных сил РФ был построен в подмосковном парке «Патриот» в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения главного храма ВС РФ.

Читайте также: Патриарх Кирилл принял решение стать настоятелем главного храма ВС РФ

Читайте развитие сюжета: Минобороны согласовало вооружение БМП Т-15 «Армата» 57-мм модулем «Кинжал»