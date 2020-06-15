Бишкек, , 14:33 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с днем рождения и пожелал ему благополучия и больших успехов в государственной деятельности. Об этом сегодня, 15 июня, сообщила пресс-служба главы государства.

«Ваш богатый профессиональный и жизненный опыт является прочной основой успешной государственной деятельности, нацеленной на укрепление устойчивого развития дружественного Китая», — говорится в поздравлении.

Также киргизстанский лидер отметил успехи Китая в борьбе с распространением коронавирусной инфекции и поблагодарил руководителя КНР за гуманитарную помощь, направленную Китаем в Киргизию.

«Ситуация с распространением коронавируса в мире по-прежнему крайне тяжелая, но, несмотря на это, я уверен, что общими совместными усилиями мы победим это заболевание», — резюмировал Жээнбеков.