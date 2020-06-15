Бужумбура, , 14:43 — REGNUM После кончины президента Бурунди Пьера Нкурунзизы ранее на прошлой неделе Конституционный суд страны назначил срок инаугурации Эвариста Ндайишимийе, избранного на президентский пост в ходе прошедших в мае выборов. Об этом передает RFI Kiswahili.

По Конституции Бурунди, спикер парламента имеет право занять президентский пост в случае кончины президента страны. Тем не менее Конституционный суд страны постановил, что в текущих обстоятельствах «нет необходимости в переходном президенте».

Судьи подчеркнули, что основная цель переходного правительства — подготовка выборов, в настоящее время не актуальна для Бурунди, поскольку граждане страны избрали президента в мае 2020 года. В связи с этим Конституционный суд постановил провести инаугурацию Ндайишимийе «как можно скорее», чтобы тот мог немедленно вступить в свои законные полномочия.

Как сообщают репортеры, постановление Конституционного суда положило конец общественной напряженности, связанной с тем, кто именно должен возглавить страну после внезапной кончины Нкурунзизы.

Напомним, что Нкурунзиза скончался 8 июня, как сообщили в правительстве, от сердечного приступа. Изначально избранный 20 мая Ндайишимийе должен был быть приведен к присяге только в августе 2020 года.

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