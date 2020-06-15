Санкт-Петербург, , 14:40 — REGNUM За последние два года региональный центр военно-патриотического воспитания Петербурга получил в общей сложности около 37 млн рублей субсидий из городского бюджета. Об этом сообщила 15 июня глава комитета по молодежной политике Санкт-Петербурга Юлия Аблец, передает корреспондент ИА REGNUM.

Региональный центр подготовки граждан к военной службе и военно-патриотического воспитания Петербурга открыли в октябре 2018 году. В том же году успели провести пять мероприятий, в которых поучаствовали около 3 тыс. человек, город потратил на это 12,5 млн рублей.

На следующий год на пять мероприятий потратили уже 15,7 млн рублей — участие в них приняли около 3,9 тыс. молодых людей призывного возраста.

В 2020 году предполагается, что субсидия для центра составить 8,5 млн рублей. На эти деньги будут проводить «еженедельные пятидневные сборы начальных знаний в области обороны государства и подготовки по основам военной службы для молодежи Санкт-Петербурга призывного возраста с общим охватом в 2400 человек».

За два года через центр патриотического воспитания прошли порядка 10 тыс. молодых людей.

Там они занимались военно-спортивными играми, военизированными командными эстафетами, военно-патриотическими слетами суворовцев, нахимовцев и кадетов, обучением основам авиационной и парашютно-десантной подготовки на авиационной технике и на воздушно-десантном комплексе ДОСААФ России, учебными сборами по подготовке к военной службе.

Центр полностью укомплектован и позволяет готовить 120−150 учащихся еженедельно, подчеркнули в Смольном.