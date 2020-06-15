Анкара, , 14:27 — REGNUM Очередное заседание конституционного комитета Сирии планируется провести в августе, заявил 15 июня министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«В Сирии мы долгое время работаем с Россией и Ираном, и результаты этой работы все видят. Но нужно делать конкретные шаги. В августе планируется заседание конституционного комитета», — сказал он на пресс-конференции.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае специальный посланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен рассказал, что проведение встречи конституционного комитета по данной стране, которое должно было пройти в формате онлайн, не состоялось из-за разногласий сторон.

В сентябре 2019 года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш объявил о заключении соглашения между правительством Сирии и сирийским комитетом по переговорам о создании конституционного комитета. Генсек ООН также поблагодарил Россию, Иран и Турцию за помощь в создании комитета.

Читайте также: Названы причины отмены встречи конституционного комитета по Сирии