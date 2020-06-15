Москва, , 14:25 — REGNUM США находится в патовой ситуации в способности повлиять на развитие массовых беспорядков. Об этом 15 июня заявил политолог Евгений Кожокин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По его словам, внутри американского истеблишмента часть заинтересована в прекращении беспорядков, а часть напротив — в их продолжении.

«Америка попала в западню. Идет избирательная программа, и Дональду Трампу любой ценой нужно прекратить эти беспорядки. А демократам нужно не прекращать эти беспорядки, потому что чем больше они будут продолжаться, тем меньше шансов у Трампа будет избраться. В этих выступлениях участвуют не только чёрные, но и белые противники Трампа», — сказал Кожокин.

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