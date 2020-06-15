Сеул, , 14:30 — REGNUM Представители Корейского агентства международного сотрудничества (KOICA) предоставят жителям Мьянмы, проживающих в сельской местности, наборы семян различных культур. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей агентства.

По их словам, наборы получат 40,5 тыс. фермеров, проживающих в 27 регионах страны.

Известно, что в наборы войдут семена 11 видов овощей и зерновых культур, включая кукурузу, цукини, помидоры, тыкву и огурцы.

Отмечается, что ранее представители агентства KOICA установили устройства для мытья рук, а также предоставили защитные маски и термометры жителям 136 деревень в Мьянме.