Минск, , 14:26 — REGNUM Предприниматель Наталья Кисель, которая является кандидатом на пост президента Белоруссии, сняла свою кандидатуру с выборов. Об этом 15 июня говорится в письме ассоциации грузоперевозчиков «Регион 8», которой заведует Кисель, разосланном белорусским СМИ.

«Сообщаем о завершении нашего участия в предвыборной кампании 2020 года», — приводит текст письма белорусский портал tut.by.

Также в нем говорится, что советом ассоциации ещё до начала выборной президентской компании в Белоруссии было принято решение снять свою кандидатуру до 10−15 июня и уступить дистанцию более опытному кандидату.

Кроме этого, указывается, что целью выдвижения Натальи Кисель было привлечение внимания к проблемам малого бизнеса и перевозчиков.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что депутат Олег Гайдукевич, также являвшийся кандидатом на президентских выборах 2020 года в Белоруссии снял с предвыборной гонки свою кандидатуру в пользу действующего президента страны Александра Лукашенко.