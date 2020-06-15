Москва, , 14:18 — REGNUM Некоторые украинские политики могут приехать в Москву на парад Победы 24 июня. Об этом сообщил 15 июня журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представителя Кремля спросили, можно ли ожидать прибытия в Москву, к примеру, председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука. Песков выразил уверенность, что если кто-то из политиков захочет поприсутствовать на параде, то он это сделает.

«Всё-таки 75 лет победы — это та дата, которая объединяет наши народы», — пояснил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не приглашен на парад Победы в Москве, так как украинская сторона не изъявила желания каким-либо образом «разделить радость от праздника Победы».

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