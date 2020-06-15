Минск, , 14:13 — REGNUM Совмин Белоруссии постановлением № 339 от 12 июня утвердил категории бюджетников с первоочередным правом на получение арендного жилья. Об этом сегодня, 15 июня проинформировала пресс-служба правительства постсоветской республики. «На арендное жилье в первоочередном порядке будут также претендовать медицинские, педагогические, творческие работники, работники культуры, заключившие контракт сроком на 5 лет, в случае подтверждения потребности в специалисте руководителями структурных подразделений облисполкомов, Минского горисполкома, городских, районных исполкомов, местных администраций районов», — сказано в официальном сообщении.

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Исполкомы будут определять порядок подтверждения потребности в специалистах. Чиновники расширили перечень категорий работников социальной сферы, имеющих первоочередное право на арендное жилье.

На такую крышу над головой могут претендовать тренеры-преподаватели по спорту специализированных учебно-спортивных учреждений, средних школ — училищ олимпийского резерва, тренеры национальных команд по видам спорта. Постановление распространяется также на медицинских и педагогических работников учреждений социального обслуживания, организаций здравоохранения, которые оказывают паллиативную медицинскую помощь в стационарах.

Напомним, за последние годы Александр Лукашенко неоднократно высказывался на тему стимулирования «закрепления» врачей и учителей посредством жилья. На совещании 11 июня он заявил: «Это, конечно, прежде всего касается наших регионов, да и в Минске немало проблем по этим специалистам. Но очень важно, чтобы мы обратили внимание на регионы. Тогда и текучесть кадров уменьшится, и люди не будут за границу уезжать, чтобы заработать несчастные девятьсот или тысячу евро, а потом потратить их на обычные нужды. То есть этому мы будем уделять самое серьезное внимание впредь».

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Лукашенко участвует в президентской кампании 2020 года. Он бессменно правит Белоруссией со времён первых президентских выборов, состоявшихся в 1994 году. Во времена БССР он работал лектором общества «Знание», армейским политруком и руководителем сельскохозяйственных предприятий.

Учреждения здравоохранения Белоруссии сейчас приглашают врачей на ставку от 500 до 1000 белорусских рублей, что эквивалентно $208−416 в эквиваленте. В официальном рейтинге вакансий врач-специалист занимает первую позицию.