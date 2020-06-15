Москва, , 14:14 — REGNUM Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД), региональная ситуация и двусторонние отношения России и Ирана станут темой обсуждения 16 июня в Москве между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и его иранским коллегой Джавадом Зарифом. Об этом 15 июня рассказал спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

«(Темами двусторонних переговоров станут) двусторонние отношения, СВПД и региональная обстановка», — заявил он ТАСС в ответ на вопрос о темах обсуждения на предстоящей встрече глав МИД двух стран.

При этом ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова рассказала, что тема визита министра иностранных дел Ирана в Москву прорабатывается.

Отметим, 12 июня иранское агентство IRNA передало, что министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф планирует посетить Анкару и Москву на следующей неделе для проведения рабочей встречи со своими коллегами