Прага, , 14:04 — REGNUM В министерстве иностранных дел Чехии заявили о решении дипломатического конфликта с Россией. Об этом 15 июня заявила представитель чешского дипломатического ведомства Зузана Штихова во время общения с журналистами.

Конфликт можно считать исчерпанным после того, как российская сторона выслала из страны двух чешских дипломатов, считает Штихова.

«Российская сторона проинформировала посла Чехии в Москве Витезслава Пивоньку об объявлении двух сотрудников посольства в России нежелательными лицами. Мы ожидали эту симметричную реакцию», — отметила пресс-секретарь, подчеркнув, что таким образом, конфликт исчерпан.

Напомним, ранее Москва потребовала от двух чешских дипломатов покинуть Россию до конца 17 июня. Решение было принято в ответ на высылку российских дипломатов из Чехии, которая состоялась 5 июня. Причиной тому стали надуманные обвинения.

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