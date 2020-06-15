Джакарта, , 13:57 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо выразил желание, чтобы «система раннего предупреждения» контролировала внутреннюю администрацию его правительства, сообщает Antara.

«Создайте систему раннего предупреждения, укрепите систему добросовестного управления на раннем этапе, которая будет прозрачная и подотчётная», — заявил президент Джоко Видодо на открытии координационного онлайн-совещания по внутреннему контролю национального правительства.

По его словам, это важно, учитывая, что государственные деньги должны быть сохранены и доверие людей должно быть сохранено.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии оказал помощь Элизабет Кусно, жене покойного Сермы Кусно, который был личным помощником первого президента Индонезии.

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