Киев, , 14:00 — REGNUM У здания офиса президента Украины протестуют инвесторы строительной компании «Укрбуд», сообщило 15 июня информационное агентство «Укринформ».

В акции принимает участие около тысячи человек.

Участники акции принесли символическую «таблетку для памяти», намекая на обещания президента Украины Владимира Зеленского разобраться с ситуацией. Они также требуют создать рабочую группу с участием инвесторов, главы офиса президента Украины Андрея Ермака, премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, министров обороны и финансов Украины, мэра Киева Виталия Кличко и руководства «Киевгорстроя».

Представителей протестующих пригласили на переговоры в офиса президента Украины.

Напомним, в конце 2019 года компания «Укрбуд», входящая в состав госкомпании «Укрбуд», заморозила строительство на 26 объектах. Жильё в недостроенных домах приобрели 13 тыс. человек. В дкабре 2019 года Зеленский пообещал, что объекты закончит «Киевгорстрой».

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