Сеул, , 14:01 — REGNUM 15 июня глава МИД Южной Кореи провела телефонный разговор с генеральным секретарем Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), с которым обсудила пути укрепления сотрудничества, включая борьбу с коронавирусом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

В рамках разговора Кан Гён Хва и Лим Джок Хой согласились с необходимостью поддержки глобальных цепочек поставок, совместного преодоления кризиса, вызванного пандемией коронавируса, и укрепления сотрудничества в сфере здравоохранения.

Отмечается, что в настоящее время власти Южной Кореи ведут переговоры с представителями стран АСЕАН о введении упрощенного режима въезда для предпринимателей.