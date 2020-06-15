Вена, , 14:07 — REGNUM Изменения Ираном выполнения своих обязательств в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) после заявления властями страны о пятом шаге отклонения от реализации ядерной сделки не зафиксировано Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом 15 июня сообщил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси на первом с начала пандемии онлайн-заседании Совета управляющих агентства.

«На сегодня агентство не зафиксировало каких-либо изменений в выполнении Ираном его ядерных обязательств, связанных с этим конкретным заявлением, а также в уровне сотрудничества Ирана касательно работы агентства по проверке и мониторингу за выполнением СВПД», — отметил он.

Кроме этого, глава МАГАТЭ рассказал, что агентство продолжает наблюдать за тем, чтобы заявленные Ираном по ядерной сделке материалы не были направлены на другие цели.

«Продолжается проверка отсутствия в Иране незадекларированных ядерных материалов и другой деятельности», — также отметил Гросси.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 12 июня постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Казем Гарибабади заявил, что США и их союзники предпримут шаги против Исламской Республики во время заседания Совета Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).