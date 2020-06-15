Екатеринбург, , 20:22 — REGNUM Радикальный активист Михаил Опричников (Лялин) отказался от вызова на боксёрский поединок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в «Центре выяснения отношений».

«Монархист» из движения «Консервативный Екатеринбург» получил дурную славу после того, как уничтожил цветочную композицию у памятника Ленина в Екатеринбурге. Этот поступок осудили православные священнослужители и простые жители города.

Кто-то пошёл дальше: православный гражданин Ратибор Ильиных вызвал Опричникова-Лялина на дуэль по условиям бокса. «Монархист» мог поступить по-мужски, приняв вызов или извинившись за свой поступок. Однако «консерватор» отказался от дуэли.

«И поэтому ты не мужчина. Ты сам себя определил существом нерукопожатным», — заявил Ильиных.

По этому случаю Опричникова-Лялина переименовали в «Ляльку Опричникову». Отметим, ранее активист предлагал сменить названия улицам Екатеринбурга, теперь же это ударило его бумерангом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбургской епархии РПЦ открестились от движения «Консервативный Екатеринбург» и заявили, что оно не является православным.

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