Москва, , 13:41 — REGNUM Протесты в США прошли наиболее активную фазу и теперь поддерживаются примерно в неизменном масштабе. Об этом 15 июня заявил доцент Финансового университета при правительстве России Георг Мирзаян на телеканале «Россия 24».

«Трамп не руководит страной через Твиттер, Трамп общается со страной через Твиттер — и это разные вещи. Руководить местными властями президенту не просто. В США не только сейчас проявляется двоевластие, оно есть всегда», — заявил Мирзаян.

«Есть власти штатов, у которых огромные полномочия, есть президент, у которого свои полномочия. Президенту не так легко вмешиваться в дела губернатора, как российскому президенту в дела российского губернатора. У них там не вертикаль власти, а горизонталь власти. И в этом проблема», — указал он.

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