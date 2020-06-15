Глава Минэкономразвития Максим Решетников докладывает президенту о том, что экономика страны постепенно выходит из режима ограничений, о чем свидетельствует рост оборота торговли и возобновление поступления налоговых платежей.
Михаил Балабанов из Уфы потерял работу управляющего спортивным магазином, который закрылся из-за пандемии коронавируса. Мужчина рассказал президенту, что быстро и без проблем оформил пособие по безработице, а также получил выплаты на детей (единовременная по 10 тыс. рублей и на детей от 3 до 7 лет). Сейчас Балабанов продолжает поиски работы. «Предложений пока не так много, поскольку организации только начинают работу, и им не до поисков сотрудников», — пояснил уфимец. Владимир Путин пожелал ему поскорее найти работу.
Многодетная семья Козловых из Омска рассказывает президенту о том, что общий объем выплат на детей, полученных ими в последнее время, превысил сто тысяч рублей. Кроме того, семья получила путевки для детей и другие меры поддержки.
Антикризисные меры в России исключили популизм — Путин
Принцип, который лежит в основе антикризисной помощи в России, заключается в адресном характере поддержки граждан. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 июня заявил президент Владимир Путин на совещании по реализации мер поддержки экономики и социальной сферы.
Властям удалось сработать на опережение — Путин об эпидемии в России
Правительству и региональным властям удалось эффективно сработать на опережение для того, чтобы приостановить распространение эпидемии коронавируса в России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 июня заявил президент Владимир Путин на совещании по реализации мер поддержки экономики и социальной сферы.
«Когда принимались самые первые шаги по борьбе с эпидемией, мы понимали, что вынужденные ограничения, как и во всём мире, неизбежно скажутся на деловой активности, экономике, бизнесе. А значит и на доходах, благополучии людей», — заявил Путин.
Рязанцы рассказывают, что оформление предусмотренных мерами поддержки выплат на детей через сайт Госуслуг не вызвало у них никаких трудностей. Они также высказали надежду на продление мер поддержки семьям с детьми.
Владимир Путин после доклада министра предоставил слово семье Кузьминых из Рязанской области, которых попросил рассказать о том, какими мерами поддержки они воспользовались, и как это происходило.
Оценка граждан является мерой эффективности помощи государства — Путин
В оценке результативности антикризисных мер необходимо опираться на обратную связь со стороны тех, в пользу кого эти меры направлены. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 июня заявил президент Владимир Путин на совещании по реализации мер поддержки экономики и социальной сферы.
«Принципиально значимо не только то, насколько чётко исполняются поручения и соблюдаются все сроки на уровне правительства и ведомств, принимаются нормативные акты, перечисляются деньги в регионы… Это, безусловно, очень важно, необходимо. Но всё же это технические, наши внутренние управленческие вопросы», — заявил Путин.
О мерах поддержки граждан в условиях пандемии докладывает министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
Президент намерен заслушать отчеты чиновников о том, сколько граждан, организаций и в каком объеме воспользовались предусмотренными мерами поддержки.
Владимир Путин отметил, что российский подход к поддержке граждан и экономики исключал популизм, предусматривая строго адресный подход.
Президент Владимир Путин открыл совещание, пригласив к участию в нем граждан, которые непосредственно являются получателями мер поддержки, предусмотренных для представителей экономической жизни России.