Президент России Владимир Путин 15 июня проведет совещание по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы страны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Предстоящее совещание пройдет в режиме онлайн. «Сегодня будет очень важное совещание онлайн. Это совещание, на котором будут обсуждаться вопросы реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы», — отметил Песков.

Ожидается, что на совещании пойдет речь о мерах по стабилизации и поддержке рынка труда, а также семей с детьми. Запланированы доклады глав Минтруда Антона Котякова, Минэкономразвития Максима Решетникова, а также руководителя Налоговой службы Даниила Егорова.

Также Песков сообщил, что общенациональный план восстановления российской экономики, потребовавший доработок, представят президенту Владимиру Путину «в обозримой перспективе».

Как выполнялись ранние поручения президента, какие возникли проблемы — читайте в трансляции ИА REGNUM.