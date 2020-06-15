Киншаса, , 13:40 — REGNUM Оппозиционное политическое объединение Lamuka выступило против назначения Ронсарда Малонды, который в настоящее время занимает пост исполнительного секретаря Избирательной комиссии ДР Конго (СENI), на пост председателя. Об этом передает RFI Kiswahili.

По информации радиостанции, ранее свои протесты в связи с данным назначением выражали лидеры двух крупнейших церквей страны.

Четверо возглавляющих Lamuka оппозиционных политиков, среди которых — бывший премьер-министр страны Адольф Музито, призвали правительство страны пересмотреть решение о назначении Малонды, аргументировав это опытом предыдущих выборов.

«Мы полагаем, что это назначение спровоцирует беспорядки. Мы требуем изменения состава избирательной комиссии, CENI. Мы требуем институциональных изменений, который коснутся сотрудников всех рангов», — подчеркнул Музито.

Он призвал правительство не допустить повторения произошедшего в 2018, 2011 и 2006 гг. в ДР Конго, призывая немедленно снять с должностей всех сотрудников избирательной комиссии, так или иначе причастных к подтасовке голосов ранее.

Музито заявил, что цель оппозиции — обеспечить прозрачность выборов и не допустить, чтобы они были омрачены беспорядками, фальсификациями и подтасовками, как это происходило в 2018, 2011 и 2006 гг.