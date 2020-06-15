Сеул, , 13:38 — REGNUM Южная Корея приступит к ротации новой группы подразделения спецназа Akh Unit в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) до 30 июня. Об этом сообщает KBS со ссылкой на военные источники.

По данным источников, 17-я группа, состоящая из 170 человек, отправится в Абу-Даби в конце текущего месяца, а 16-я группа, находящаяся на Аравийском полуострове, вернётся на родину в начале следующего месяца (предположительно 3 июля).

Напомним, что в начале июня Южная Корея завершила ротацию военного подразделения Hanbit Unit в Южном Судане.

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