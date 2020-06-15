Москва, , 13:35 — REGNUM Гражданин США Пол Уилан, признанный виновным в шпионаже против России, не является политическим заложником. Об этом заявил 15 июня журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос, подчеркнул, что Уилана невозможно считать политическим заложником. Песков отметил, что иностранец осуждён по решению суда, это решение судом обосновано.

Уилану были предъявлены обвинения, они были в суде доказаны и приняты, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня решением Мосгорсуда американский гражданин Пол Уилан был признан виновным в шпионаже против России. Его приговорили к 16 годам колонии строгого режима.

Читайте также: Адвокат рассказал о возможности обмена Уилана на Бута

А также: Посол США в РФ прокомментировал приговор Уилану