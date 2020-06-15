Москва, , 13:27 — REGNUM Служба внешней разведки (СВР) рассматривает возможность обмена осужденного в РФ Пола Уилана на отбывающих наказание в Соединенных Штатах граждан РФ Виктора Бута или Константина Ярошенко. Об этом 15 июня сообщил адвокат Уилана Владимир Жеребенков.

«СВР ведет разговоры о том, что Уилана могут обменять на Бута или Ярошенко, находящихся в США, эти разговоры ведутся с декабря», — сказал Жеребенков.

Защита Уилана будет решать вопрос о помиловании или обмене после обжалования приговора, уточнил адвокат.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2018 года Уилана задержали в номере московской гостиницы при проведении шпионской акции. Сообщалось, что ему был передан список сотрудников одного из российских силовых ведомств.

Сегодня, 15 июня, Московский городской суд приговорил Уилана к 16 годам лишения свободы.

Читайте также: Посол США в РФ прокомментировал приговор Уилану