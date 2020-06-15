Сухум, , 13:29 — REGNUM ЦИК Абхазии зарегистрировал девять кандидатов в парламент республики. Об этом 15 июня сообщает ИА «Абхазия-Информ».

12 июня была завершена регистрация инициативных групп. По данным журналистов, все представленные группами кандидаты были зарегистрированы. В трех избирательных округах — №10, №14 и №18 — за место в парламенте будут бороться по два кандидата, а в округе № 31 — три.

Так, в округе № 10 были зарегистрированы Тамази Лейба и Тимур Бейя, в округе № 14 — Алмасхан Барцыц и Габлия Робестан, в округе № 18 — Астамыр Ахба и Алхас Хагба, а округе № 31 — Гарри Кокая, Джансух Адлейба и Аидар Квициния.

Стоит отметить, что голосование в Абхазии назначено на 12 июля. Они пройдут только в четырех округах, так как депутаты по этим округам перешли на высшие государственные должности. Аслан Бжания стал президентом Абхазии, после чего еще трех депутатов он назначил на министрами.