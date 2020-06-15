Киев, , 13:22 — REGNUM Депутаты Верховной рады Украины ожидают на этой неделе отчетов в парламенте министра финансов страны Сергея Марченко, а также и.о. министра образования Любомиры Мандзий.

Об этом заявил в ходе заседания согласительного совета Рады сегодня, 15 июня, первый заместитель главы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Корниенко уточнил, что главный вопрос к Марченко касаетсяситуации с использованием средств из т.н. «COVID-фонда».

»Чтобы он доложил нам, как ведется отработка всех этих проектов», — подчеркнул соратник Зеленского.

Что касается Мандзий, она должна объяснить депутатам ситуацию с проведением внешнего независимого оценивания школьников в нынешних условиях карантина.

ИА REGNUM напоминает, что традиционно в пятницу в Раде проводится час вопросов к правительству, в ходе которых министры отчитываются перед депутатами.