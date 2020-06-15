Киев,
15 июня 2020, 13:20 — REGNUM
Переговоры в
«нормандском формате» могут состояться, но пока власти Украины не начнут других переговоров — с представителями народных республик Донбасса — никакого продвижения в деле урегулирования конфликта
произойти не может, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 15 июня, комментируя высказывания министра иностранных дел Украины.
Как сообщалось ранее, Дмитрий Кулеба заявил, что он «открыт для общения» с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и «готов к взаимодействию в любом формате», если такое взаимодействие «способствует деоккупации украинской территории».
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«Вести переговоры о ситуации в Донбассе украинскому министру иностранных дел или другому представителю президента Украины надо, прежде всего, с представителями властей ДНР и ЛНР. Пока этих переговоров не будет, причём содержательных переговоров, касающихся сути выполнения Минских соглашений, никакого продвижения в деле урегулирования конфликта в Донбассе не произойдёт, никакого мира не будет.
Что же касается переговоров в «нормандском формате», то да, они могут состояться, но не думаю, что наш министр поедет на них до того, как получит точную информацию, что украинской стороне есть что сказать по поводу выполнения ею того, что она обязалась сделать в 2015 году и до сих пор не сделала», — отметил Михаил Демурин.