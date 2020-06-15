Киев, , 13:20 — REGNUM

Переговоры в «нормандском формате» могут состояться, но пока власти Украины не начнут других переговоров — с представителями народных республик Донбасса — никакого продвижения в деле урегулирования конфликта произойти не может, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 15 июня, комментируя высказывания министра иностранных дел Украины.

Как сообщалось ранее, Дмитрий Кулеба заявил, что он «открыт для общения» с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и «готов к взаимодействию в любом формате», если такое взаимодействие «способствует деоккупации украинской территории».

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«Вести переговоры о ситуации в Донбассе украинскому министру иностранных дел или другому представителю президента Украины надо, прежде всего, с представителями властей ДНР и ЛНР. Пока этих переговоров не будет, причём содержательных переговоров, касающихся сути выполнения Минских соглашений, никакого продвижения в деле урегулирования конфликта в Донбассе не произойдёт, никакого мира не будет.