Москва, , 13:23 — REGNUM Политическое решение по ситуации с памятником маршалу Ивану Коневу, демонтированным в Праге, пока не принято. Об этом сообщил 15 июня журналистам посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька.

Дипломат пояснил, что решение будет принято на консультациях через несколько недель.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле по распоряжению властей района Прага-6 памятник советскому маршалу Коневу был снесён. Конев освобождал столицу Чехии от нацистов в мае 1945 года. Староста района Ондржей Коларж, инициировавший снос, заявил, что памятник отправят в Музей памяти ХХ века.

Российские власти возмутились сносом памятника, Следственный комитет возбудил уголовное дело о публичном осквернении символов воинской славы России.

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