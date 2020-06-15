Киев, , 13:12 — REGNUM Правительство Украины под руководством Дениса Шмыгаля ставит перед собой задачу провести всеукраинскую перепись населения.

Об этом говорится в обновленной программе деятельности кабмина, которая обнародована сегодня, 15 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

Вместе с тем, согласно тексту документа, это задание отнесено к долгосрочным приоритетам деятельности. Правительство не указывает ни примерные сроки проведения переписи, ни форму — как процедура должна происходить.

Напомним, что проведение переписи населения было одним из приоритетов предыдущего правительства Украины под руководством Алексея Гончарука. Сам Гончарук заявил, что перепись поможет значительно оптимизировать социальные бюджетные траты. Предыдущий кабмин провел и пробную перепись в электронном виде, ориентируясь на сим-карты мобильных телефонов. Многие эксперты по итогам переписи заявили о подтасовке обнародованных данных.