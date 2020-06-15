Минск, , 13:10 — REGNUM Благодаря дальновидной политике китайского лидера Си Цзиньпина, комплексным подходам и взвешенным решениям КНР уверенно занимает лидирующие позиции на международной арене. Об этом говорится в поздравлении Александра Лукашенко по случаю дня рождения председателя Китайской Народной Республики, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

«С момента вашего исторического визита в Белоруссию в 2015 году двусторонние отношения приобрели характер «железного братства». С нетерпением жду личной встречи с вами в Минске, которая наполнит новым содержанием весь комплекс межгосударственного сотрудничества», — сказано в поздравлении Лукашенко.

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Он отметил также, что «общими усилиями уже реализуются совместные проекты, строятся промышленные и социальные объекты». В поздравлении сказано, что в постсоветской республике искренне рады выдающимся успехам КНР под руководством Си Цзиньпина.

«Очередным ярким примером стала борьба с пандемией, когда китайский народ продемонстрировал свои лучшие качества: мудрость, сплоченность и твердость духа», — отмечено в поздравлении.

Напомним, накануне в Белоруссии разгорелся скандал: государственное телевидение постсоветской республики интерпретировало пожелания председателя КНР белорусскому народу успешно провести президентские выборы 2020 года как поддержку Александра Лукашенко. Китайские официальные издания дистанцировались от скандала.

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Напомним, 19 июня в Минске ждут главу МИД РФ Сергея Лаврова. Ожидается, что Лукашенко обсудит с ним конфликтную ситуацию вокруг дочерней компании российского Газпрома в постсоветской республике — ОАО «Белгазпромбанк», а также цены на российский газ для Белоруссии.

Россия позиционируется в белорусской «многовекторной» внешней политике как стратегический партнёр — наряду с Китаем. Официальный Пекин наделил Белоруссию статусом своего привилегированного партнёра и предлагает «связанные кредиты», увеличивающие задолженность постсоветской республики вдобавок к огромному отрицательному сальдо во взаимной торговле.

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