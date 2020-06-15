Москва, , 13:10 — REGNUM Жёсткая реакция сил правопорядка на протесты в США показывает, что полиция не намерена сдавать свои позиции. Об этом 15 июня заявил генеральный директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин на телеканале «Россия 24».

«Это ключевой фактор. Дело в том, что полиция действует достаточно жёстко, ясно, что когда те или иные подразделения полицейских вставали на колени — это была всё-таки определённая тактика», — заявил Лепехин.

«Задача, поставленная перед ними — обеспечение правопорядка. Прецеденты ещё будут и дальше, связанные с тем, что многие участники этих событий нарываются на глупости», — указал он.

Отметим, что 14 июня в Атланте (Джорджия) вспыхнули новые протесты из-за нового убийства афроамериканца полицейским — теперь 27-летнего Райшарда Брукса. В ходе протестных акций произошли столкновения полиции с демонстрантами с использованием слезоточивого газа. Начальник полиции Атланты в связи с произошедшими событиями ушла в отставку.