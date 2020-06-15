Милан, Италия, , 13:05 — REGNUM Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро в 2010 году оказал итальянскому популистскому «Движению 5 звезд» финансовую поддержку в размере 3,5 млн евро, сообщила испанская ABC в понедельник, 15 июня, со ссылкой на данные источника в спецслужбах Венесуэлы.

По этим данным, Мадуро, занимавший тогда пост главы МИД, отправил в консульство Венесуэлы в Милане чемодан с наличными.

Руководители «Движения 5 звезд», как действующие, так и прежние, эти обвинения отрицают.

Летом 2019 года, в период обострения кризиса в Венесуэле, руководители «Движения» выступали против американского вмешательства в дела этой страны.

Основанное в 2009 году «Движение 5 звезд» на общенациональных выборах 2018 года набрало 33% голосов и сформировало правящую коалицию с «Лигой» Маттео Сальвини, после выхода этой партии из коалиции в сентябре 2019 года популистами была сформирована еще одна коалиция, на этот раз с либералами. Однако и ранее 2018 года представители «Движения» входили в правительство страны, но тогда они не имели в нем большинства.

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