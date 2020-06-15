Москва, , 13:04 — REGNUM Законопроект об обращении лекарственных средств внесли в Госдуму депутаты фракции «Единая Россия» во главе с Андреем Исаевым и Дмитрием Морозовым, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июня.

Предусматривается уточнение понятия «фармакопейного стандартного образца», создание и ведение реестра фармакопейных стандартных образцов.

Вести реестр будет ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения».

Изменения направлены на развитие метрологического обеспечения фармацевтической отрасли в области разработки, испытания и внедрения фармакопейных стандартных образцов отечественного производства, в том числе, на основе оригинальных субстанций.

Отметим, что российская система стандартизации лекарственных средств базируется на обозначенных законопроектом основополагающих элементах.