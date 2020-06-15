Москва, , 13:16 — REGNUM Российская сторона неоднократно предлагала США провести обмен гражданами обеих стран, которые уже отбывают наказание. Об этом 15 июня заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, давая свой комментарий относительно возможности обмена осужденного в Москве американца Пола Уилана, которого в России осудили за шпионаж, его слова приводит РИА Новости.

По словам Рябкова, в таких случаях позиция России сводилась к тому, что ситуация станет более понятной тогда, когда суд по ней вынесет свое решение.

«Что касается обмена в целом, концептуально, как подхода, то мы предлагали многократно варианты кого можно было бы из тех граждан США, которые отбывают наказание в Российской Федерации, уже отбывают, поменять на тех российских граждан, которые отбывают наказание в большинстве своём по надуманным и противозаконным обвинениям (на территории США — ред.), на этих американских граждан», — заявил замглавы МИД РФ.

Также он указал, что российская сторона продолжает придерживаться такой позиции и в настоящее время и отметил, что у него отсутствуют основания для рассуждений о дальнейших событиях в данном деле.

«Мы придерживаемся прежней позиции, и эти варианты американцам многократно предлагались», — подчеркнул Рябков.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что бывший американский морской пехотинец Пол Уилан признан виновным в шпионаже против России.