Москва, , 13:00 — REGNUM Странам ОДКБ следует сделать все, чтобы отношение ко Второй Мировой войне было основано на принципах честности, объективности. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании Совета ПА ОДКБ.

«Мы должны сделать все для того, чтобы защитить тех, кто себя защитить уже не может, дав возможность нам жить… Мы должны сделать все со своей стороны зависящее, чтобы отношение к Победе, отношение ко Второй Мировой войне было основано на принципах честности, объективности», — цитирует Володина пресс-служба нижней палаты парламента.

Мы должны бороться, чтобы никто не перечеркивал вклад в победу Советского Союза, страны, в которой было много национальностей, страны, которая объединяла всех нас, отметил спикер Госдумы.

«Мы должны бороться за то, чтобы не было больше такой войны, и, борясь за это, мы должны уважать историю и не давать ее кому-то переписать», — отметил он.

Происходящее в некоторых государствах отрицание роли СССР в общей победе — неправильно, и важно передавать историческую память и правду детям и внукам, сказал парламентарий.

ПА ОДКБ — международная парламентская организация в сфере безопасности, объединяющая парламенты шести государств: Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана.

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